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Вечеринки
Про событие
Вечеринка с гостем из подмосковного города Королёв. Keroz — участник коллективов Болшево джаз-трио, Cattle Freq, Jueno Muzak. Основатель лейбла Музыка Болшево специализирующийся на экспериментальной электронной музыке. Line up: Low Tape, Keroz, любишь Tago Mago - новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.
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