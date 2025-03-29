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Volna

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка с гостем из подмосковного города Королёв. Keroz — участник коллективов Болшево джаз-трио, Cattle Freq, Jueno Muzak. Основатель лейбла Музыка Болшево специализирующийся на экспериментальной электронной музыке. Line up: Low Tape, Keroz, любишь Tago Mago - новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.

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