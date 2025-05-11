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  1. Нижний Новгород
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Винная дегустация: Загадочная Франция

Time for Wine
улица Пискунова, 8

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Да, будет такая непонятная, но всеми любимая Франция. Сам понимаешь, такое пропустить нельзя. Будет очень вкусно, познавательно, приятно и ароматно. В программе: — 1,5 часа рассказов и историй от сомелье, — 5-6 вин (Креман, купаж из Бордо, Бургундия и ещё 2 загадочных вина), — винные закуски. Организаторы просят не использовать яркий парфюм и сильно пахнущие косметические средства. Тебе нужно будет различать тонкие ароматы в вине. Занимай места заранее, они разлетаются очень быстро. Регистрация обязательна. Оплата на месте. Будь готов к тому, что оплата билета будет наличными или переводом на карту. Скорее всего на мероприятие понадобится предоплата, по поводу которой с тобой свяжутся по почте или телефону ближе к дате.

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