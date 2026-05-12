Винная дегустация. Вина Латинской Америки
улица Пискунова, 8
Начало:
Завершение:
3000₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Как насчёт вин из Латинской Америки? На встрече будешь изучать виноделие Бразилии, Чили и Аргентины. Будут и азы винного мира, и новые интересные факты о виноделии Латинской Америки. На дегустации: — игристое из Бразилии; — белое из Чили; — Торронтес из Аргентины; — красное из Чили; — Каберне Совиньон из Аргентины. Регистрируйся на мероприятие заранее. Будь готов к тому, что оплата билета будет наличными или переводом на карту.
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