Как насчёт вин из Латинской Америки? На встрече будешь изучать виноделие Бразилии, Чили и Аргентины. Будут и азы винного мира, и новые интересные факты о виноделии Латинской Америки. На дегустации: — игристое из Бразилии; — белое из Чили; — Торронтес из Аргентины; — красное из Чили; — Каберне Совиньон из Аргентины. Регистрируйся на мероприятие заранее. Будь готов к тому, что оплата билета будет наличными или переводом на карту.