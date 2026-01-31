Винная дегустация: Таинственные Креманы
улица Пискунова, 8
Начало:
Завершение:
3000₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Игристые вина — это всегда праздник. Для тех, кто готов отпраздновать окончание января или просто любит пузырьки, состоится игривая, а точнее игристая дегустация. И не просто игристая, а дегустация только Креманов. Будешь разбираться в Креманах из разных регионов. В программе: 5 Креманов + легкие винные закуски Регистрируйся на мероприятие заранее. Будь готов к тому, что оплата билета будет наличными или переводом на карту.
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