Игристые вина — это всегда праздник. Для тех, кто готов отпраздновать окончание января или просто любит пузырьки, состоится игривая, а точнее игристая дегустация. И не просто игристая, а дегустация только Креманов. Будешь разбираться в Креманах из разных регионов. В программе: 5 Креманов + легкие винные закуски Регистрируйся на мероприятие заранее. Будь готов к тому, что оплата билета будет наличными или переводом на карту.