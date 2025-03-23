В этот раз вместе с сомелье Алексеем Лубенковым будешь попарно сравнивать вина, чтобы разобраться в нюансах. Поймёшь, чем Шардоне в бочке отличается от Шардоне в стали. Разберешься в отличиях игристого, сделанного классическим методом и резервуарным. А также узнаешь, какие ещё хитрости применяют в виноделии для создания классических и не очень вин. 6 вин: — Кава Резерва и Просекко, — Шардоне в бочке и Шардоне в стали, — 2 разные любопытных красных. На дегустации также будут легкие винные закуски. Занимай места заранее, они разлетаются очень быстро. Регистрация обязательна. Оплата на месте.