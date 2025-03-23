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  1. Нижний Новгород
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Винная дегустация: сравнительный эксперимент

Time for Wine
улица Пискунова, 8

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

В этот раз вместе с сомелье Алексеем Лубенковым будешь попарно сравнивать вина, чтобы разобраться в нюансах. Поймёшь, чем Шардоне в бочке отличается от Шардоне в стали. Разберешься в отличиях игристого, сделанного классическим методом и резервуарным. А также узнаешь, какие ещё хитрости применяют в виноделии для создания классических и не очень вин. 6 вин: — Кава Резерва и Просекко, — Шардоне в бочке и Шардоне в стали, — 2 разные любопытных красных. На дегустации также будут легкие винные закуски. Занимай места заранее, они разлетаются очень быстро. Регистрация обязательна. Оплата на месте.

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