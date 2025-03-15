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Винная дегустация: Шираз двуВеликий

Time for Wine
улица Пискунова, 8

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Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Шираз или Сира, вот в чем вопрос. Здесь будет и Старый Свет, и Новый Свет. Если ты любитель мяса, или наоборот ягод, тебе сюда! Сегодня существует 16 клонов Сира. Во всём мире посажено 110 тысяч гектаров виноградников Сира-Шираза. 50 тысяч приходится на Францию, 40 — на Австралию и 7,5 — на Калифорнию. Этот сорт славится своими способностями к адаптации. Он неприхотлив, не боится ни жары, ни холода, поздно цветёт и быстро созревает, и, что немаловажно, устойчив к болезням. Можно сказать, что на богатых почвах он плодовит, а на бедных способен рождать великие вина. Лоза Сира-Шираз плодоносит больше ста лет, и чем она старше, тем ценнее сок её ягод. Приходи пробовать этот многогранный сорт на вкус. На столе будет 5 разных вин и легкие винные закуски. Занимай места заранее, они разлетаются очень быстро. Приготовься, что оплата будет наличными или переводом на карту.

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