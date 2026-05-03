Дегустация итальянских вин с региона Венето и других северных регионов. Ты попробуешь Амароне, разберёшься в Вальполичелле, узнаешь разницу Просекко и Просекко Вальдобьядене и другие итальянские секреты. Попробуем 5-6 интересных вин. Убедительная просьба не использовать яркий парфюм и сильно пахнущие косметические средства, так как нужно будет различать тонкие ароматы в вине. Регистрируйся на мероприятие заранее. Будь готов к тому, что оплата билета будет наличными или переводом на карту.