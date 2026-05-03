Винная дегустация: Север Италии
улица Пискунова, 8
Начало:
Завершение:
3000₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Дегустация итальянских вин с региона Венето и других северных регионов. Ты попробуешь Амароне, разберёшься в Вальполичелле, узнаешь разницу Просекко и Просекко Вальдобьядене и другие итальянские секреты. Попробуем 5-6 интересных вин. Убедительная просьба не использовать яркий парфюм и сильно пахнущие косметические средства, так как нужно будет различать тонкие ароматы в вине. Регистрируйся на мероприятие заранее. Будь готов к тому, что оплата билета будет наличными или переводом на карту.
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