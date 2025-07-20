Сравнительная дегустация — очень интересный винный эксперимент. В этот раз вместе с сомелье Егором Костиным будешь попарно сравнивать вина, чтобы разобраться в нюансах. Поймёшь, чем Совиньон Блан из Нового Света отличается от Совиньона из Старого. Разберёшься в отличиях игристого, сделанного классическим методом и резервуарным. А также узнаешь, какие ещё хитрости применяют в виноделие для создания классических и не очень вин. 6 вин: — два разных игристых; — два разных Совиньона; — два разных любопытных красных. На дегустации также будут легкие винные закуски. Регистрируйся на мероприятие заранее. Будь готов к тому, что оплата билета будет наличными или переводом на карту.