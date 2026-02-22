Ну очень нестандартные вина на столе. Будут Чехия, Греция, Япония, Армения и Россия. Дегустация полная непредсказуемости и сюрпризов. Пробуешь вина из нестандартных стран. Такое ты вряд ли видел. Ну кроме России. Но такую Россию тоже не факт, что находил. Список вин (может измениться ближе к мероприятию): — Совиньон Блан из Чехии; — Вилана из Греции; — Кошу из Японии; — Россия; — Армения. Возможно будет что-то ещё. И, конечно же, закуски. Регистрируйся на мероприятие заранее. Будь готов к тому, что оплата билета будет наличными или переводом на карту.