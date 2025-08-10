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Винная дегустация: Модное Розе

Time for Wine
улица Пискунова, 8

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Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Большинство людей боятся, стесняются, недолюбливают розовые вина. А зря! Если ты поклонники розовых вин или хочешь им стать, приходи. Разберёшься в сортах, регионах, вкусах, ароматах вместе с сомелье Time for Wine Алексеем Лубенковым. Ты узнаешь: — как производят розовые вина, — где смешивают белые и красные, — есть ли в розовых танины, — все ли розовые — это клубничная водичка. Вина на дегустации будут исключительно розовые. Занимай места заранее, они разлетаются очень быстро. Приготовься, что оплата билета будет наличными или переводом на карту.

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