Большинство людей боятся, стесняются, недолюбливают розовые вина. А зря! Если ты поклонники розовых вин или хочешь им стать, приходи. Разберёшься в сортах, регионах, вкусах, ароматах вместе с сомелье Time for Wine Алексеем Лубенковым. Ты узнаешь: — как производят розовые вина, — где смешивают белые и красные, — есть ли в розовых танины, — все ли розовые — это клубничная водичка. Вина на дегустации будут исключительно розовые. Занимай места заранее, они разлетаются очень быстро. Приготовься, что оплата билета будет наличными или переводом на карту.