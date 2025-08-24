Любишь вино, но едва ли разбираешься в сортах? А вкусы и ароматы кажутся одинаковыми? Хочешь осознанно покупать вино в магазине? А найти свой любимый сорт? И развеять все винные мифы? Приходи! В программе: 5 вин, легкие закуски и рассказы сомелье Алексея Лубенкова. Организаторы просят не использовать яркий парфюм и сильно пахнущие косметические средства. Тебе нужно будет различать тонкие ароматы в вине. Занимай места заранее, они разлетаются очень быстро. Регистрация обязательна. Оплата на месте. Будь готов к тому, что оплата билета будет наличными или переводом на карту.