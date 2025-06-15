Любишь вино, но не всегда отличаешь Рислинг и Совиньон? Хочешь узнать больше про вкусы и ароматы? А также осознанно покупать вино в магазине и найти свой любимый сорт? Тебе помогут удивить всех вокруг своей винной подкованностью. Узнавай азы и влюбляйся в вино! — 5 вин, — винные закуски. Занимай места заранее, они разлетаются очень быстро. Регистрация обязательна. Оплата на месте. Приготовься к тому, что оплата билета будет наличными или переводом на карту.