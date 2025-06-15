ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Винная дегустация: мифы о вине 1.0

Time for Wine
улица Пискунова, 8

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Любишь вино, но не всегда отличаешь Рислинг и Совиньон? Хочешь узнать больше про вкусы и ароматы? А также осознанно покупать вино в магазине и найти свой любимый сорт? Тебе помогут удивить всех вокруг своей винной подкованностью. Узнавай азы и влюбляйся в вино! — 5 вин, — винные закуски. Занимай места заранее, они разлетаются очень быстро. Регистрация обязательна. Оплата на месте. Приготовься к тому, что оплата билета будет наличными или переводом на карту.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Секреты усадебной кухни
Секреты усадебной кухни

2300₽

Стендап на Рождественской | воскресенье
Стендап на Рождественской | воскресенье
до

800₽

Стендап на Рождественской | пятница
Стендап на Рождественской | пятница
до

900₽

Стендап на Рождественской | суббота
Стендап на Рождественской | суббота
до

900₽

Первый взгляд
Первый взгляд
до

700₽

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста