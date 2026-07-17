Будет игривая, а точнее игристая дегустация. Разберёшься в пузырьках со всего света. Поверь, это, ох, как увлекательно. Пробуешь (предварительный список): — нашумевший петнат, — свежую Каву (Испания), — вечную классику Просекко (Италия), — пронзительный и кислотный Зект (Германия), — Креман, сильно стремящийся к шампанскому (Франция). + лёгкие винные закуски Организаторы просят не использовать яркий парфюм и сильно пахнущие косметические средства. Тебе нужно будет различать тонкие ароматы в вине. Регистрация обязательна. Оплата на месте наличными или переводом на карту.