ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Винная дегустация: Игристое настроение

Time for Wine
улица Пискунова, 8

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Будет игривая, а точнее игристая дегустация. Разберёшься в пузырьках со всего света. Поверь, это, ох, как увлекательно. Пробуешь (предварительный список): — нашумевший петнат, — свежую Каву (Испания), — вечную классику Просекко (Италия), — пронзительный и кислотный Зект (Германия), — Креман, сильно стремящийся к шампанскому (Франция). + лёгкие винные закуски Организаторы просят не использовать яркий парфюм и сильно пахнущие косметические средства. Тебе нужно будет различать тонкие ароматы в вине. Регистрация обязательна. Оплата на месте наличными или переводом на карту.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Секреты усадебной кухни
Секреты усадебной кухни

2300₽

Стендап на Рождественской | воскресенье
Стендап на Рождественской | воскресенье
до

800₽

Стендап на Рождественской | пятница
Стендап на Рождественской | пятница
до

900₽

Стендап на Рождественской | суббота
Стендап на Рождественской | суббота
до

900₽

Первый взгляд
Первый взгляд
до

700₽

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста