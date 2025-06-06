Говорят, все винолюбы делятся на две группы: любители Шардоне и поклонники Совиньон блана. Вот и проверишь это! Приходи на сравнительную дегустацию вин из сортов Шардоне и Совиньон блан. Разберёшься в сортах, регионах, вкусах, ароматах вместе с винным экспертом Екатериной Смычёк. Это всегда интересно: сравнить один и тот же сорт из разных стран или регионов. На дегустации будет 5-6 вин + легкие винные закуски. Занимай места заранее, они разлетаются очень быстро. Регистрация обязательна. Оплата на месте. Подготовься к тому, что оплата билета будет наличными, а не картой.