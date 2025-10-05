Любители и поклонники Совиньон блана — welcome! Будешь разбираться в регионах, вкусах, ароматах этого популярного и многими любимого сорта вместе с винным экспертом Екатериной Смычёк. На дегустации будет 5 вин + легкие винные закуски. Регистрируйся на мероприятие заранее. Будь готов к тому, что оплата билета будет наличными или переводом на карту.