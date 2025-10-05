Винная дегустация: Хрустящий Совиньон
улица Пискунова, 8
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Любители и поклонники Совиньон блана — welcome! Будешь разбираться в регионах, вкусах, ароматах этого популярного и многими любимого сорта вместе с винным экспертом Екатериной Смычёк. На дегустации будет 5 вин + легкие винные закуски. Регистрируйся на мероприятие заранее. Будь готов к тому, что оплата билета будет наличными или переводом на карту.
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