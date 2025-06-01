Что ты знаешь о хересах? Наверное, что это вино из Испании, крепкое, иногда сладкое и с весьма своеобразным вкусом. История у этих крепленых вин богатая. Что до вкуса — его надо испытать на себе. В воскресенье пробуешь хересы разной сладости, региона, стиля. Вообще сейчас «херес» — это такая же торговая марка, как «кьянти» или «шампанское». Эти крепленые вина делают в так называемом «хересном регионе» (Андалусия, Испания) из винограда Паломино, Педро Хименес или Москатель. Вино в этих местах делают уже почти тысячу лет — с тех пор, как финикийцы привезли в Испанию виноградную лозу. Занимай места заранее, они разлетаются очень быстро. Приготовься, что оплата билета будет наличными или переводом на карту.