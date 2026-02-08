Ух, какая дегустация намечается! Грузинские вина на столе. Дегустация грузинских вин — это погружение в многовековую культуру виноделия, позволяющее попробовать уникальные образцы, включая редкие сорта, и узнать о традиционных методах производства. Список вин (может измениться ближе к мероприятию): — грузинское игристое; — легкое белое — с чего-то начать; — оранжевая Грузия; — красное Квеври; — что-то послаще. Точно будет что-то еще. И, конечно же, закуски. Регистрируйся на мероприятие заранее. Будь готов к тому, что оплата билета будет наличными или переводом на карту.