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Винная дегустация: Грузия — колыбель виноделия

Time for Wine
улица Пискунова, 8

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Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Ух, какая дегустация намечается! Грузинские вина на столе. Дегустация грузинских вин — это погружение в многовековую культуру виноделия, позволяющее попробовать уникальные образцы, включая редкие сорта, и узнать о традиционных методах производства. Список вин (может измениться ближе к мероприятию): — грузинское игристое; — легкое белое — с чего-то начать; — оранжевая Грузия; — красное Квеври; — что-то послаще. Точно будет что-то еще. И, конечно же, закуски. Регистрируйся на мероприятие заранее. Будь готов к тому, что оплата билета будет наличными или переводом на карту.

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