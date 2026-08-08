Ещё век назад белые вина из сорта Рислинг входили в число самых дорогих, лучшие экземпляры превосходили по цене даже Бордо. Это тот сорт, из которого хороши и сухие, и сладкие вина. Приходи, и ты узнаешь, что: — у рислинга всегда идеальный баланс между сладостью и свежестью, — нефть и резина совершенно не портят рислинг, — морозы совсем не повредят этому сорту и ещё много интересного. В программе: 5 рислингов из разных стран, винные закуски, 1,5 часа с сомелье Екатериной Смычёк. Убедительная просьба не использовать яркий парфюм и сильно пахнущие косметические средства. Тебе нужно будет различать тонкие ароматы в вине. Занимай места заранее, они разлетаются очень быстро. Приготовься, что оплата билета будет наличными или переводом на карту.