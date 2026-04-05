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Винная дегустация: А можно ли пить Россию?

Time for Wine
улица Пискунова, 8

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Если ты из тех, кто до сих пор думает, что российские вина пить нельзя и всё — это изабелла и что-то там от Массандры, то данная дегустация может всё поменять. Тебя ждёт дегустация российских вин. Здесь будут и уникальные вина от гаражистов Краснодарского Края, и оранжи из Крыма, и уже именитые звезды, и экспериментальные проекты — в общем ты откроешь для себя много нового. 5 вин, лёгкие закуски и рассказы сомелье. Убедительная просьба не использовать яркий парфюм и сильно пахнущие косметические средства, тк это может мешать различать тонкие ароматы в вине. Регистрируйся на мероприятие заранее. Будь готов к тому, что оплата билета будет наличными или переводом на карту.

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