Виниловый маркет Wax.Only | The Soul Surfers
Почаинская улица, 17Ж
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1500₽
Возраст 0+
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Фестивали
Про событие
Маркет на открытом воздухе, с огромным количеством пластинок, музыки и той самой атмосферой виниловых маркетов. После маркета состоится концерт The Soul Surfers! В 21:00 тебя ждёт презентация новых треков серферов и не только. Будет много фанка, много грува и всё, что все так любят. Вход на маркет свободный, на концерт — вход по билетам.
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