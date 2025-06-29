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Виниловый маркет Wax.Only | The Soul Surfers

Cargo Cult
Почаинская улица, 17Ж

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 0+
Концерты
Необычное
Фестивали

Про событие

Маркет на открытом воздухе, с огромным количеством пластинок, музыки и той самой атмосферой виниловых маркетов. После маркета состоится концерт The Soul Surfers! В 21:00 тебя ждёт презентация новых треков серферов и не только. Будет много фанка, много грува и всё, что все так любят. Вход на маркет свободный, на концерт — вход по билетам.

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