Маркет на открытом воздухе, с огромным количеством пластинок, музыки и той самой атмосферой виниловых маркетов. После маркета состоится концерт The Soul Surfers! В 21:00 тебя ждёт презентация новых треков серферов и не только. Будет много фанка, много грува и всё, что все так любят. Вход на маркет свободный, на концерт — вход по билетам.