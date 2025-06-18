Лекция о странностях, парадоксах и тайнах моды XIX века. О том, как одежда может сковывать и освобождать, шокировать и вдохновлять. С юмором, удивлением и лёгким трепетом. Это не про платья, а про вызовы и победы, скрытые в складках истории. Мода XIX века удивит тебя куда больше, чем кажется: шокирующие правила приличия, опасные тренды, странные запреты и борьба за элементарное удобство. Почему мужчины вдруг ушли в тень моды, а женщины — наоборот, начали менять её изнутри? Вместе с хранителем музея погрузишься в эпоху, где быть модным значило идти на жертвы — и не всегда метафорические. Будешь смеяться, удивляться и восхищаться. Потому что одежда — это зеркало времени. А иногда и поле битвы.