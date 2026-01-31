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Вечеринка камней

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

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от 200₽ до 300₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Вечеринка в честь дня рождения директора Tago Mago Максима Владимировича. Он является коллекционером камней с особенной историей — все они связаны со значимыми датами, событиями и людьми. Красота камней здесь не важна, главное — их наполнение. На вечеринке будут конкурсы, декорации и, конечно же, диджей-сеты от резидентов: Monhkil и Kengoo Вход: 200 с камнем / 300 без Оплата на входе. 18+ (обязательно возьми оригинал паспорта) Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.

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