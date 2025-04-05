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Вечеринка игрушек
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
от 200₽ до 300₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Про событие
Скучаешь по беззаботным детским забавам? Во взрослом возрасте тоже есть возможность веселиться и радоваться жизни. И даже не нужно отчитываться перед родителями за рисование на обоях! В программе: - классики на танцполе; - пол - это лава; - железная дорога; - твистер; - рисование на обоях; - диджей-сеты от Kclogg, 5I55Y, Ultramarina Вход: с репостом (https://vk.com/wall-224473465_73) или любимой игрушкой 200р, без внимания к мероприятию 300р Tago Mago - новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.
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