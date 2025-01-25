Вечер Перформансов
улица Красная Слобода, 9А
Начало:
Завершение:
от 0₽ до 400₽
Возраст 16+
Выставки
Необычное
Про событие
Это возможность для всех желающих поделиться своими идеями и творчеством в разнообразных формах — от танца до театра, от звуковых экспериментов до мультимедийных проектов. Если ты хочешь стать частью этого вечера, оставь заявку до 19 января включительно. Организаторы ждут твоих идей, которые могут быть как концептуальными, так и экспериментальными, отражая широкий спектр жанров и стилей. Условия участия: - Продолжительность перформанса: до 15 минут - Свободная тематика - Заявки принимаются по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScf2iSp59_C4yK9HbEQ1tJcGlRTcpKOivL49Iq6ETklXLxglA/viewform - Необходимо указать описание твоего проекта, технические требования и ссылки на предыдущие работы. Вход для зрителей: 400р
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