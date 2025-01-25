ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Вечер Перформансов

Терминал А
улица Красная Слобода, 9А

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 400₽
Возраст 16+
Выставки
Необычное

Про событие

Это возможность для всех желающих поделиться своими идеями и творчеством в разнообразных формах — от танца до театра, от звуковых экспериментов до мультимедийных проектов. Если ты хочешь стать частью этого вечера, оставь заявку до 19 января включительно. Организаторы ждут твоих идей, которые могут быть как концептуальными, так и экспериментальными, отражая широкий спектр жанров и стилей. Условия участия: - Продолжительность перформанса: до 15 минут - Свободная тематика - Заявки принимаются по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScf2iSp59_C4yK9HbEQ1tJcGlRTcpKOivL49Iq6ETklXLxglA/viewform - Необходимо указать описание твоего проекта, технические требования и ссылки на предыдущие работы. Вход для зрителей: 400р

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Секреты усадебной кухни
Секреты усадебной кухни

2300₽

Стендап на Рождественской | воскресенье
Стендап на Рождественской | воскресенье
до

800₽

Стендап на Рождественской | пятница
Стендап на Рождественской | пятница
до

900₽

Стендап на Рождественской | суббота
Стендап на Рождественской | суббота
до

900₽

Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
до

450₽

Первый взгляд
Первый взгляд
до

700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста