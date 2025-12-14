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Вечер экспериментальной электронной музыки
Почтовый съезд, 3
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Про событие
Вечер интересных звуковых пейзажей. — Goose Loop — проект электронной музыки. Делает звук в самых разных жанрах, начиная от нойза и эмбиента, заканчивая техно и джанглом — Littlearmy — эксперименты фиксирующие состояние текущего момента. Эмбиент-глитч меланхолия; — Чтобы зацикливать! — это техно воронка искажений с петляющими эмбиент бэкграундами и глитчами — Кирилл и Виталик — амальгамация потенциалов — Subject of Self — переход ко сну. Вход свободный
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