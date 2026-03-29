Вечер быстрых дружеских знакомств
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
от 200₽ до 400₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Вечер, где ты сможешь расширить свой круг общения, а также познакомиться с людьми разных интересов и профессий. После основной части ты можешь остаться и продолжить узнавать друг друга получше или просто потанцевать под сеты электроники от диджеев shteyn и shori. Двери в 18:00 Начало в 19:00 Вход: 300р до 19:00 / 400р после На вечеринку в 21:00 - 200р
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