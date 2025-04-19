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Вдохновляясь Мишелем Гондри

Кинофактура
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

1100₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Коллажный мастер-класс в честь французского кинорежиссёра. Если этого имени еще нет в твоей вселенной, то это исправят. Если ты давно влюблен в творчество Мишеля Гондри, значит, знаешь, что его творчество – это бесконечный источник вдохновения. Мишель Гондри – французский кинорежиссёр, сценарист и клипмейкер, а еще главный фантазер нашего времени, складывающий целые миры из втулок туалетной бумаги и кусочков цветной бумаги и работавший с такими легендарными певицами, как Бьорк и Кайли Миноуг и такими всемирно известными актерами, как Джим Керри, Кейт Уинслет, Шарлоттой Генсбур. А еще на встрече поговоришь немного, но интересно о: – Жорже Мельесе, одном из основоположников мирового кинематографа; – о сюрреализме и дадаизме (без которых коллаж не коллаж); – о коллажной анимации. И, конечно, сделаешь свои коллажи. Все материалы, ножницы и клей предоставляются.

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