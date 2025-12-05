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  1. Нижний Новгород
  2. События

Вацлава

Терминал А
улица Красная Слобода, 9А

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Бесплатно
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Модный дом «Вацлава» открывается в Нижнем Новгороде. Инсталляция Вацы имитирует магазин одежды, вдохновлённой уральскими и нижегородскими промышленными предприятиями. Эти индустриальные мотивы становятся эстетическим кодом модного дома, подчеркивая благородство носителя и настраивая его на полезную работу. Проект был создан в мастерских Терминала А, затем показан в Екатеринбурге в торговом комплексе «Сити-центр». Теперь выставка вернулась в Нижний Новгород в обновлённом виде. Специально для показа в Терминале А коллекция дополнена праздничными образами, созданными к Новому году. График работы: ср-пт: 14:00-20:00 сб-вс: 12:00-20:00

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