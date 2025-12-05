Модный дом «Вацлава» открывается в Нижнем Новгороде. Инсталляция Вацы имитирует магазин одежды, вдохновлённой уральскими и нижегородскими промышленными предприятиями. Эти индустриальные мотивы становятся эстетическим кодом модного дома, подчеркивая благородство носителя и настраивая его на полезную работу. Проект был создан в мастерских Терминала А, затем показан в Екатеринбурге в торговом комплексе «Сити-центр». Теперь выставка вернулась в Нижний Новгород в обновлённом виде. Специально для показа в Терминале А коллекция дополнена праздничными образами, созданными к Новому году. График работы: ср-пт: 14:00-20:00 сб-вс: 12:00-20:00