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В эту пятницу воскресят эстетику вапорвейва во всей её красе: от меланхоличных мелодий из лифтов до диско-ритмов. Позалипаешь на безумные вапорвейв обложки и проникнешься ретро-футуризмом. Dj’s: Trashtrashtrash CRIMSON FM Raido Оплата на входе, возьми оригинал паспорта. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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