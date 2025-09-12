В эту пятницу воскресят эстетику вапорвейва во всей её красе: от меланхоличных мелодий из лифтов до диско-ритмов. Позалипаешь на безумные вапорвейв обложки и проникнешься ретро-футуризмом. Dj’s: Trashtrashtrash CRIMSON FM Raido Оплата на входе, возьми оригинал паспорта. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.