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«В винном отражении»: кинопоказ и обсуждение

Кинофактура
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

Фильм-сборник из 4 новелл с общей темой — о вине. Ресторатор и гость, не желающий платить за испорченное вино. Грузинский винодел в неравной схватке с современным миром, где ставки сравнимы с прожитой жизнью. Шалость двух актёров, разбирающихся в шампанском только с помощью всемирной паутины. И, наконец, священник, получивший в наследство винодельню и не готовый брать деньги за вино. Очень дегустационный фильм. Все новеллы с вниманием к деталям, диалогами и абсолютной недосказанностью, все четыре финала открыты и напоминают ситуацию, когда вдыхаешь аромат вина и ожидаешь определённый вкус, а там, возможно, всё по-другому и непредсказуемо. Вход свободный, после просмотра будет обсуждение. Фильм будет показываться на языке оригинала, с субтитрами.

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