Фильм-сборник из 4 новелл с общей темой — о вине. Ресторатор и гость, не желающий платить за испорченное вино. Грузинский винодел в неравной схватке с современным миром, где ставки сравнимы с прожитой жизнью. Шалость двух актёров, разбирающихся в шампанском только с помощью всемирной паутины. И, наконец, священник, получивший в наследство винодельню и не готовый брать деньги за вино. Очень дегустационный фильм. Все новеллы с вниманием к деталям, диалогами и абсолютной недосказанностью, все четыре финала открыты и напоминают ситуацию, когда вдыхаешь аромат вина и ожидаешь определённый вкус, а там, возможно, всё по-другому и непредсказуемо. Вход свободный, после просмотра будет обсуждение. Фильм будет показываться на языке оригинала, с субтитрами.