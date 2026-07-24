Звон фарфоровых чашек, хрусталь, старинный стол и массивные антикварные стулья, дыхание тихого летнего вечера и вкус — во всех его проявлениях. В атмосфере старинного особняка ты услышишь лучшие композиции русского шансонье: «Кокаинетка», «Желтый ангел», «Маленькая балерина». Ты ощутишь себя жителями другой эпохи и будешь угощаться блюдами волжской кухни и настойками, приготовленным по историческим рецептам. Одна может тебя очень удивить. Попробуешь знаменитый «Шаляпинский чай», благодаря которому голос великого баса становился еще более бархатистым. Константин Кибардин предстанет перед тобой в образе гения русской эстрады начала XX века — Александра Вертинского. Ужин проводит один из лучших рестораторов Нижнего — Александр Котюсов