Uratsakidogi
Почаинская улица, 17С
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от 900₽ до 1600₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Музыкально-мистический орден UUratsakidogi продолжает тур «Сквозь толщу времени». Лютый и леденящий душу блэк-металлический скримминг под качающий хип-хоповский биток от отцов-основателей стиля блек хоп надвигается. Двери: с 19:00 Начало: 20:00
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