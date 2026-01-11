Музыкально-мистический орден UUratsakidogi продолжает тур «Сквозь толщу времени». Лютый и леденящий душу блэк-металлический скримминг под качающий хип-хоповский биток от отцов-основателей стиля блек хоп надвигается. Двери: с 19:00 Начало: 20:00