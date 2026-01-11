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Uratsakidogi

Alcatraz
Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 1600₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Музыкально-мистический орден UUratsakidogi продолжает тур «Сквозь толщу времени». Лютый и леденящий душу блэк-металлический скримминг под качающий хип-хоповский биток от отцов-основателей стиля блек хоп надвигается. Двери: с 19:00 Начало: 20:00

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