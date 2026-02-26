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  1. Нижний Новгород
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Убийцы Crystal

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Стендап
Концерты
Необычное

Про событие

Этот вечер станет сердцем электронного андерграунда. Новое шоу от убийц crystal: треки, которые ещё никто не слышал, а также самое мощное и любимое. Убийцы Crystal — первопроходцы электронного андерграунда, чьё творчество покорило десятки тысяч. Их музыка — это мощный сплав жёсткого электроклэша и леденящего хауса, разрывая шаблоны бешеными ритмами EDM, но не стесняясь и умиротворяющих, порой чисто инструментальных пассажей. А на сцене они зажигают поистине неудержимый драйв. Это смесь экспериментальной электроники, панковской эстетики и текстов, заряженных иронией и провокацией.

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