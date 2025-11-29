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Twilight Party
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Про событие
Этот город называют Русским Форксом! Да-да, тебе предлагают переселиться на один вечер в небезызвестный город Форкс, где все дороги ведут в Таго Маго. В стенах клуба будут не только музыканты и меломаны, но и вампиры с оборотнями. На сумеречную вечеринку заглянет и сам Эдвард Каллен. Оплата на входе, возьми оригинал паспорта. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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