От андеграундных работ с дебютного альбома до свежайших хитов этого года. Может ли современная музыка звучать как классика? Безусловно да! Hard Rock Orchestra лучшее тому доказательство. Совмещая несовместимое, они создают атмосферу эстетического удовольствия на каждом своём выступлении. Обволакивающий бархат альтов, пронзительные соло скрипок и дерзкий напор виолончелей перевернут твоё представление о звучании классических инструментов.