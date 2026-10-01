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Твоя пауза от дедлайнов: «Ходячий замок»

Дом мафии, Алексеевская улица, 13

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1000₽
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Если ты устал/а от дедлайнов и хочешь на пару часов забыть про реальность — этот вечер для тебя. Встреча для всех, кто верит в чудеса и любит тёплые истории! Что тебя ждёт: — Ламповая посиделка: посмотришь «Ходячий замок» Хаяо Миядзаки на большом экране — пледы, приглушённый свет, полное погружение в мир Хаула и Софи. — Дегустация блюд из фильма: яичница с беконом,хлеб с сыром, булочки из фильма. — Разбор смыслов: говоришь о символизме ходячего замка, теме старости в японской анимации и антивоенных подтекстах Миядзаки. Что ты заберёшь с собой: — прокачанную насмотренность и понимание анимации как высокого искусства — новые знакомства в ламповой атмосфере — ощущение, что магия всё ещё рядом Стоимость: 800 руб. с репостом, 1000 руб. без репоста Пост: https://vk.ru/art_happy_nn?w=wall-73478688_6628

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