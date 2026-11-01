Игристое, шампань и сидр: попробуешь всевозможные пузырьки и новинки от «Чулковского сидра». • Разовьёшь вкус и насмотренность под руководством Дмитрия Лазарева. • На дегустации сразу 2 в 1 — мир винограда и яблок. Обсудишь и сравнишь стили и методы производства. • В программе — настоящая премьера: одним из первых попробуешь новинки от «Чулковского сидра».