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  1. Нижний Новгород
  2. События

Винное казино

Dodici Grill, Октябрьская улица, 12

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Дегустируй вслепую, делай ставки на игровом поле и угадывай сорта, страны и стили: интуиция и немного азарта. За вечер ты легко научишься чувствовать разницу между ярким Совиньон Бланом и маслянистым Шардоне — и узнаешь пару секретов виноделия из разных уголков мира. Отличный вариант для тех, кто хочет прокачать свои рецепторы и приятно провести время.

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