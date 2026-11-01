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Еда
Про событие
Дегустируй вслепую, делай ставки на игровом поле и угадывай сорта, страны и стили: интуиция и немного азарта. За вечер ты легко научишься чувствовать разницу между ярким Совиньон Бланом и маслянистым Шардоне — и узнаешь пару секретов виноделия из разных уголков мира. Отличный вариант для тех, кто хочет прокачать свои рецепторы и приятно провести время.
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