Творческий мастер-класс для пар «Карта будущего»
парк Швейцария
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
В рамках мероприятия ты и твой партнер лучше узнаете друг друга, выявите истинные желания в отношениях, создадите видение вашего совместного будущего и отразите это на вашей карте желаний. Формат мероприятия отлично подходит для свидания, ведь ничто не сближает так, как время проведённое вместе. Встречу ведёт сотрудник Территории эмоций - Логинова Анна
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