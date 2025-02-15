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  1. Нижний Новгород
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Творческий мастер-класс для пар «Карта будущего»

Территория эмоций
парк Швейцария

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

В рамках мероприятия ты и твой партнер лучше узнаете друг друга, выявите истинные желания в отношениях, создадите видение вашего совместного будущего и отразите это на вашей карте желаний. Формат мероприятия отлично подходит для свидания, ведь ничто не сближает так, как время проведённое вместе. Встречу ведёт сотрудник Территории эмоций - Логинова Анна

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