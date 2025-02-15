В рамках мероприятия ты и твой партнер лучше узнаете друг друга, выявите истинные желания в отношениях, создадите видение вашего совместного будущего и отразите это на вашей карте желаний. Формат мероприятия отлично подходит для свидания, ведь ничто не сближает так, как время проведённое вместе. Встречу ведёт сотрудник Территории эмоций - Логинова Анна