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  1. Нижний Новгород
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Турнир по пинг-понгу

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки

Про событие

Профи, мастеров спорта с разрядами просьба не беспокоить — турнир исключительно подпивасно-любительский для новичков и продолжающих. Двери и жеребьевка в 18:00, начало в 18:30 Участие — 300р с человека (количество игроков ограничено до 16 участников) 1-2-3 места получат призы в баре! Запись в личные сообщения организатору в вк

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