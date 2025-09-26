Профи, мастеров спорта с разрядами просьба не беспокоить — турнир исключительно подпивасно-любительский для новичков и продолжающих. Двери и жеребьевка в 18:00, начало в 18:30 Участие — 300р с человека (количество игроков ограничено до 16 участников) 1-2-3 места получат призы в баре! Запись в личные сообщения организатору в вк