Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Погрузишьсяв уютную и тёплую эстетику этой дождливой осенью. Готовь чокеры, блёстки и все остальные атрибуты настоящих тамблер-гёрл! Будешь танцевать под Lana Del Rey, MARINA, Arctic Monkeys, Twenty One Pilots и других знаковых исполнителей того периода. Dj's: ultramarina, 5I55Y Оплата на входе, возьми оригинал паспорта. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи