Погрузишьсяв уютную и тёплую эстетику этой дождливой осенью. Готовь чокеры, блёстки и все остальные атрибуты настоящих тамблер-гёрл! Будешь танцевать под Lana Del Rey, MARINA, Arctic Monkeys, Twenty One Pilots и других знаковых исполнителей того периода. Dj's: ultramarina, 5I55Y Оплата на входе, возьми оригинал паспорта. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.