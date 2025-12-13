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  1. Нижний Новгород
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Tsygun, Ochag, Горим!, General Grievous

Cargo Cult
Почаинская улица, 17Ж

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Буря разразится в сердце непроглядной ночи, где чудовища охотятся без глаз на инстинктах и чувствах. Группы Tsygun, Ochag, Горим! и General Grievous принесут в это место «прометеев огонь», чтобы осветить свои мрачные произведения, полные тяжёлых, тревожных образов.

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