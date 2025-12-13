Буря разразится в сердце непроглядной ночи, где чудовища охотятся без глаз на инстинктах и чувствах. Группы Tsygun, Ochag, Горим! и General Grievous принесут в это место «прометеев огонь», чтобы осветить свои мрачные произведения, полные тяжёлых, тревожных образов.