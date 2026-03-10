Цирк (Circus)
улица Красная Слобода, 9
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Завершение:
от 0₽ до 300₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Цирковая музыка, декорации и запах попкорна, что может быть лучше? В программе будет конкурс талантов, где любой желающий сможет проявить себя, а также конкурс на звание самого лучшего костюма. Костюм необязательно должен быть на тему цирка, главное, чтобы он был необычным и сюрреалистичным. Также в этот вечер на баре ты сможешь приобрести попкорн в аутентичных стаканчиках. Диджеи: Crimson FM Elle Crimson Вход: в костюме бесплатно, без 300 18+ (возьми оригинал паспорта)
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