Цирковая музыка, декорации и запах попкорна, что может быть лучше? В программе будет конкурс талантов, где любой желающий сможет проявить себя, а также конкурс на звание самого лучшего костюма. Костюм необязательно должен быть на тему цирка, главное, чтобы он был необычным и сюрреалистичным. Также в этот вечер на баре ты сможешь приобрести попкорн в аутентичных стаканчиках. Диджеи: Crimson FM Elle Crimson Вход: в костюме бесплатно, без 300 18+ (возьми оригинал паспорта)