Цикличные сны или причем здесь День Сурка
Варварская улица, 32
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Про событие
Это будет увлекательное путешествие на грани науки и философии, где ты: - Разберёшься, почему тебе снятся сны и что они могут означать. - Узнаешь, как распознать цикличные сны и вырваться из их замкнутого круга. - Попробуешь найти «своего Сурка» и понять, как твои сны связаны с реальной жизнью. Не пропусти возможность взглянуть на свои сны под новым углом и сделать первый шаг к выходу из повторяющихся сценариев.
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