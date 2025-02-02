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  1. Нижний Новгород
  2. События

Цикличные сны или причем здесь День Сурка

Кинофактура
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

Это будет увлекательное путешествие на грани науки и философии, где ты: - Разберёшься, почему тебе снятся сны и что они могут означать. - Узнаешь, как распознать цикличные сны и вырваться из их замкнутого круга. - Попробуешь найти «своего Сурка» и понять, как твои сны связаны с реальной жизнью. Не пропусти возможность взглянуть на свои сны под новым углом и сделать первый шаг к выходу из повторяющихся сценариев.

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