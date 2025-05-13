Цикл «Почему были великие художницы?». Яёи Кусама
Левое крыло, 1-й этаж, библиотека, Кремль, 6
Начало:
Завершение:
от 250₽ до 500₽
Возраст 16+
Про событие
Цикл лекций разработан ведущим специалистом культурно-просветительского отдела Арсенала, культурологом Алексеем Старковым и посвящен женщинам, изменившим глобальное искусство. Яёи Кусама создала свой мир: яркий, безграничный и всепоглощающий. Ее искусство — это ритм повторяющихся точек, галлюцинации, превращенные в инсталляции, и бесконечные зеркальные комнаты, где можно потеряться и найти себя заново. На встрече речь пойдет о том, как пережить одиночество, страх и непонимание и создать из этого мощный визуальный язык, который сегодня узнают во всем мире.
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