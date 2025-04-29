Цикл «Почему были великие художницы?». Луиз Буржуа
Левое крыло, 1-й этаж, библиотека, Кремль, 6
Начало:
Завершение:
от 250₽ до 500₽
Возраст 16+
Про событие
Цикл лекций разработан ведущим специалистом культурно-просветительского отдела Арсенала, культурологом Алексеем Старковым и посвящен женщинам, изменившим глобальное искусство. Луиз Буржуа превратила скульптуру в язык памяти, проживания и исцеления. Ее пауки — символы материнской защиты, ее клетки — ловушки прошлого, фигуры — призраки эмоций, которые невозможно забыть. На встрече обсудишь, как искусство может быть не просто самовыражением, а необходимостью: способом преодолевать страхи, бороться с внутренними противоречиями и находить свободу.
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