Цикл лекций разработан ведущим специалистом культурно-просветительского отдела Арсенала, культурологом Алексеем Старковым и посвящен женщинам, изменившим глобальное искусство. Луиз Буржуа превратила скульптуру в язык памяти, проживания и исцеления. Ее пауки — символы материнской защиты, ее клетки — ловушки прошлого, фигуры — призраки эмоций, которые невозможно забыть. На встрече обсудишь, как искусство может быть не просто самовыражением, а необходимостью: способом преодолевать страхи, бороться с внутренними противоречиями и находить свободу.