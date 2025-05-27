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  1. Нижний Новгород
  2. События

Цикл «Почему были великие художницы?». Лидия Мастеркова

Арсенал
Левое крыло, 1-й этаж, библиотека, Кремль, 6

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 500₽
Возраст 16+

Про событие

Цикл лекций разработан ведущим специалистом культурно-просветительского отдела Арсенала, культурологом Алексеем Старковым и посвящен женщинам, изменившим глобальное искусство. Лидия Мастеркова шла против течения: в стране, где от искусства требовали правдоподобности, она искала абсолютную живопись. Участница «Лианозовской группы» раздвигала границы возможного, но в конечном итоге выбрала одиночный путь, создавая искусство, неподвластное времени и догмам. На встрече ты познакомишься с ее абстракциями — вспышками цвета, напряжением форм и бескомпромиссной внутренней свободой.

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