Цикл лекций разработан ведущим специалистом культурно-просветительского отдела Арсенала, культурологом Алексеем Старковым и посвящен женщинам, изменившим глобальное искусство. Лидия Мастеркова шла против течения: в стране, где от искусства требовали правдоподобности, она искала абсолютную живопись. Участница «Лианозовской группы» раздвигала границы возможного, но в конечном итоге выбрала одиночный путь, создавая искусство, неподвластное времени и догмам. На встрече ты познакомишься с ее абстракциями — вспышками цвета, напряжением форм и бескомпромиссной внутренней свободой.