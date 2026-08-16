ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Цианотипия: Отпечатки света

Русский музей фотографии, улица Пискунова, 9

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Мастер-класс, на котором ты познакомишься с основами цианотипии и попробуешь разные способы создания изображений. Будешь работать с фотографическими негативами, калькой, силуэтами и отпечатками предметов, экспериментируя с материалами, фактурами и композицией. Ты узнаешь, как подготовить изображение к печати, как происходит процесс экспонирования и проявления отпечатка, а также получишь представление о творческих возможностях этой техники. Опыт не требуется - достаточно любопытства и желания экспериментировать. Ведущая – Мария Кузнецова, художница и преподаватель изобразительного искусства.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Секреты усадебной кухни
Секреты усадебной кухни

2300₽

Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
до

450₽

Первый взгляд
Первый взгляд
до

700₽

Яёи Кусама. Точка
Яёи Кусама. Точка

1000₽

Винная дегустация: Любовь к Италии
Винная дегустация: Любовь к Италии

3000₽

Принцесса Диана. Королева сердец
Принцесса Диана. Королева сердец

600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста