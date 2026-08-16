Мастер-класс, на котором ты познакомишься с основами цианотипии и попробуешь разные способы создания изображений. Будешь работать с фотографическими негативами, калькой, силуэтами и отпечатками предметов, экспериментируя с материалами, фактурами и композицией. Ты узнаешь, как подготовить изображение к печати, как происходит процесс экспонирования и проявления отпечатка, а также получишь представление о творческих возможностях этой техники. Опыт не требуется - достаточно любопытства и желания экспериментировать. Ведущая – Мария Кузнецова, художница и преподаватель изобразительного искусства.