Трибьют Rammstein
Нижне-Волжская набережная, 19к1
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Погрузись в мрачную атмосферу песен группы. Каноничность и оригинальность. 100% взрывоопасно! Любимые зубодробительные хиты ждут тебя прямо в центре города. Двери: 19:00, начало 20:00 Оплата на входе.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи