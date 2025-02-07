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Трибьют Rammstein

Nenavist'
Нижне-Волжская набережная, 19к1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Погрузись в мрачную атмосферу песен группы. Каноничность и оригинальность. 100% взрывоопасно! Любимые зубодробительные хиты ждут тебя прямо в центре города. Двери: 19:00, начало 20:00 Оплата на входе.

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