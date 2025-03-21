Три Вторых. Презентация альбома
Большая Покровская улица, 25
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от 1000₽ до 2000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Отважные штормовые рокеры с гитарой наперевес и барабанами за спиной, приедут в твой город с презентацией нового альбома «Орбита колеса». Бескомпромиссная программа, хоровое пение и деликатный слэм.
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